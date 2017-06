Homem morre afogado e outro em estado grave

Em Tavira, na zona do Prego, um idoso foi encontrado inconsciente na piscina de casa. Foi assistido pelos bombeiros e pelo INEM, que o transportou para o Hospital de Faro em estado grave.

Duas pessoas foram vítimas de afogamento, no domingo à tarde, no Algarve, em locais e circunstâncias diferentes. Um homem, de 48 anos, morreu na praia do Farol, na ilha da Culatra, em Faro, e outro, de 76 anos, foi encontrado inconsciente numa piscina residencial, na zona de Tavira, e hospitalizado em estado grave.As duas situações aconteceram quase à mesma hora, perto das 17h00, durante uma tarde de muito calor.Segundo o comandante da Capitania de Olhão, Nunes Ferreira, o homem que perdeu a vida na praia do Farol, "entrou no mar para ir buscar um barco insuflável numa zona não vigiada e com forte ondulação". Enquanto nadava, desapareceu da vista das pessoas que estavam na praia e deu à costa pouco depois, já sem vida. Foram feitas manobras de reanimação durante cerca de uma hora, sem sucesso. No local esteve ainda uma lancha do ISN, que teve dificuldades em manobrar perto da costa devido à ondulação.