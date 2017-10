Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre afogado em poço em Almeida

Óbito foi confirmado por um médico da equipa do INEM.

08:42

Um homem de 85 anos morreu ontem à tarde afogado num poço agrícola em Nave de Haver, no concelho de Almeida, distrito da Guarda.



O alerta para a presença de um corpo no poço foi dado às 16h45 e quando os bombeiros chegaram ao local já nada havia a fazer.



O óbito foi confirmado por um médico da equipa do INEM.



A GNR investiga as causas da queda do homem para o poço, não havendo suspeita da intervenção de terceiros no caso.