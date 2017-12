Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre ao cair em silo de bagaço em Coimbra

Acidente de trabalho aconteceu em unidade fabril em Alcarraques.

21.12.17

Um homem de 43 anos morreu esta quinta-feira, em Coimbra, após ter sofrido um acidente de trabalho numa fábrica de transformação de bagaço de azeitona, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros.



O trabalhador caiu num silo da unidade fabril, em Alcarraques, nos arredores da cidade, e "foi aspirado" juntamente com o bagaço, debaixo de mais de um metro de altura desta matéria-prima, disse uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC).



O alerta para o acidente de trabalho foi dado cerca das 13h15 e a intervenção para resgate do corpo consistiu "num trabalho de braços" que demorou cerca de uma hora e meia, acrescentou.



No local, além de nove operacionais dos BSC, estiveram uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e representantes das autoridades, com um total de seis viaturas, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.