Vítima mortal bateu com a cabeça na escadaria da Ribeira do Porto.

Por Patrícia Lima Leitão | 13:13

Um homem de 33 anos morreu, na madrugada desta terça-feira, após ter batido com a cabeça na escadaria da ribeira do Porto, quando tentava mergulhar para o rio Douro.

A vítima foi assistida no local por uma equipa do INEM e encaminhada para o Hospital de Santo António, onde acabou por morrer.

O alerta foi dado às 03h40 e no local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto, a Polícia Marítima e a PSP do Porto.