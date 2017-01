Homem morre após atropelamento

O funeral realiza-se esta sexta-feira, em Espinho, onde residia. É depois sepultado no cemitério de Agramonte, no Porto, de onde era natural.

Henrique Sousa, de 70 anos, morreu, na passada quinta-feira, depois de ser atropelado por um carro, na terça, em Espinho.A vítima ter-se-á desequilibrado e caído quando atravessava uma passadeira e foi colhida por uma viatura, no cruzamento das ruas 19 e 28. Teve de ser retirado de debaixo do carro.O septuagenário foi assistido no local pelos Bombeiros do Concelho de Espinho e INEM e hospitalizado em Gaia. Acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.