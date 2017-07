Circunstâncias da queda ainda estão por apurar.

09.07.17

Homem morre após cair de prédio em Viseu

Um homem na casa dos 50 anos morreu, este domingo, após ter caído do segundo andar, de um prédio, na Rua Tenente Manuel Joaquim, na cidade de Viseu.O alerta foi dado por uma vizinha que chamou as autoridades. Quando o INEM chegou ao local, o homem encontrava-se em paragem cardiorespiratória, acabando por morrer mais tarde.As circunstâncias da queda que terão levado à morte da vítima estão ainda por apurar, no entanto, o cenário de crime está, ao que tudo indica, descartado.A Polícia Judiciária encontra-se no local a recolher pistas para apurar o sucedido, bem como os Bombeiros Municipais de Viseu, que irão proceder à retirada do cadáver do local.Em atualização