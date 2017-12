Homem morre após cair dentro de betoneira em Oliveira de Azeméis

Óbito foi declarado no local pelo INEM.

17:38

Um homem com cerca de 30 anos morreu esta terça-feira vítima de um acidente de trabalho, em Fajões, no concelho de Oliveira de Azeméis, disse à Lusa, fonte da corporação local de Bombeiros.



Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Fajões, Ricardo Guerra, os bombeiros foram acionados pelas 14h50 para um acidente de trabalho, envolvendo um colaborador de uma pedreira.



Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava caída dentro de uma betoneira numa zona "bastante confinada", o que dificultou os trabalhos para retirar o corpo.



"Tivemos de usar técnicas de salvamento e grande ângulo com apoio de trabalhos de desencarceramento para retirar a vítima do local", disse o comandante Ricardo Guerra.



Quando os bombeiros retiraram a vítima, esta encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido confirmado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



Ao local acorreram os Bombeiros de Fajões, com quatro meios e dez elementos, duas equipas do INEM e da GNR.