Homem morre atropelado ao atravessar VCI

Vítima tinha 50 anos e teve morte imediata.

23:32

Um homem com cerca de 50 anos morreu atropelado na VCI, no Porto, esta sexta-feira à noite.

O homem estava a tentar atravessar a VCI, perto das 21h da noite desta sexta-feira, quando o atropelamento aconteceu. Quando o motorista do camião se apercebeu da sua presença na via não conseguiu travar a tempo. A vítima, com cerca de 50 anos, teve morte imediata.

As equipas do INEM foram mobilizadas para a ocorrência mas o óbito foi declarado no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal onde deverá ser autopsiado.



A PSP está a investigar as circunstãncias em que o atropelamento mortal aconteceu.