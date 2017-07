Atropelamento mortal na Maia

Vítima foi colhida por camião em manobras.

12:13



Na altura do acidente estava na zona um autocarro, cujo condutor apitou quando se apercebeu que o homem ia atravessar a estrada. Mas o alerta já não foi suficiente para evitar o acidente.



O homem foi colhido e ficou debaixo do rodado do camião.





A PSP está no local a fazer perícias, sendo que, por volta das 12h00, o corpo do homem ainda não tinha sido retirado.

Um homem de cerca de 60 anos morreu atropelado na manhã desta sexta-feira em Milheirós, na Maia.A vítima foi atingida por um camião que estava em manobras na rua 5 de Outubro e que não se terá apercebido de que o homem estava a atravessar a estrada, num local onde não existe passadeira.