Homem morre atropelado no IC17

Vítima foi colhida por pelo menos um carro e um camião.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Um homem, que ao final da tarde não estava ainda identificado, morreu ao ser atropelado por pelo menos um carro e um camião quando seguia a pé no IC17, junto à saída para Sacavém/Moscavide. A PSP investiga as circunstâncias.



Segundo fonte policial adiantou ao CM, não foi encontrado qualquer indício que justificasse a presença do homem apeado na via rápida.



A vítima, que aparentava 35 a 40 anos, foi primeiro colhida por pelo menos um carro e depois por um camião. A violência dos embates fez com que o corpo tivesse ficado parcialmente desfeito.



O alerta chegou aos Bombeiros de Camarate às 05h27.



Foram mobilizados 14 operacionais e seis viaturas, entre voluntários de Camarate e Sacavém e a viatura médica do hospital de Loures.