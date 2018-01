Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre atropelado pelo próprio carro em Barcelos

Vítima foi esmagada contra uma parede por veículo destravado na garagem.

11:44

Um homem com cerca de 60 anos morreu esmagado contra uma parede pela própria viatura em Grimancelos, Barcelos, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Braga.



Segundo a fonte, o alerta foi dado pouco depois das 10h00, tendo sido mobilizados para o local quatro viaturas e nove operacionais.



A fonte disse ainda que o homem terá sido "atropelado" pela própria viatura, que estaria destravada na garagem de casa, na Rua da Lage.



"A viatura estava numa descida e acabou por apanhar a vítima, esmagando-a contra uma parede", acrescentou.



Para além dos bombeiros, foi mobilizada para o local uma equipa de psicólogos do INEM, para dar apoio à família da vítima.



A GNR tomou conta da ocorrência.