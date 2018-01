Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre atropelado por camião em Almada

Alerta foi dado por volta das 11h30.

14:48

Um homem com cerca de 50 anos morreu, esta terça-feira, atropelado por um camião, na Cova da Piedade, em Almada. O alerta do acidente foi dado por volta das 11h30.



Ao que o CM apurou, a vítima terá atravessado a estrada quando o sinal estava verde para os veículos. O condutor do pesado se terá apercebido da presença da vítima. O óbito foi declarado no local.







Em atualização