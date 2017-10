Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre atropelado por trator na Póvoa de Varzim

Vítima estaria a participar nas vindimas quando aconteceu o acidente.

11:55

Um homem perdeu a vida, esta segunda-feira à tarde, quando participava nas vindimas em Balazar, Póvoa de Varzim. A vítima foi atropelada por um trator, acabando por morrer.



O alerta foi dado às 16h11 de segunda-feira, segundo apurou o CM junto de fonte dos Bombeiros locais.



Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim ainda estiveram no sítio onde aconteceu o acidente, mas o óbito acabou por ser declarado no local e a vítima seguiu já cadáver para o Instituto de Medicina Legal, no Porto.