Homem morre colhido por carro em Leiria

Tinha 39 anos e foi atropelado por um ligeiro de mercadorias.

Por Tiago Virgílio Pereira | 06:00

Um homem, de 39 anos, morreu depois de ter sido atropelado por um veículo de mercadorias, na noite de quinta-feira, no IC2, junto à localidade de Marrazes, em Leiria. O alerta foi dado pelas 23h20. Ao que o CM apurou, quando o socorro chegou ao local, a vítima apresentava ferimentos graves. Foram realizadas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser confirmado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Leiria. Também uma ambulância do INEM prestou auxílio.



O acidente aconteceu ao quilómetro 128 do IC2, no sentido sul-norte. "Trata-se de uma zona que regista alguns acidentes de viação, mas não tem um histórico grave de atropelamentos mortais", avançou fonte da GNR de Leiria, que está a investigar as causas do acidente. A mesma fonte garantiu que não houve fuga por parte do condutor.



O corpo da vítima foi removido para a morgue do hospital de Leiria.