Homem morre e casal fica ferido em colisão violenta

CM apurou, o alerta foi dado por uma automobilista que passava na A25 na altura do acidente. Ligou para o 112, mas como ninguém lhe atendeu foi no seu próprio carro ao quartel dos Bombeiros de Aveiro Novos. O CM contactou as autoridades para esclarecer esta situação, mas não obteve resposta.



Depois do acidente, que teve lugar ao final da manhã, o trânsito esteve condicionado durante algumas horas. Além dos Bombeiros de Ílhavo e da GNR, foi ao local uma viatura do INEM e outra da empresa concessionária da A25.



Ao que oapurou, o alerta foi dado por uma automobilista que passava na A25 na altura do acidente. Ligou para o 112, mas como ninguém lhe atendeu foi no seu próprio carro ao quartel dos Bombeiros de Aveiro Novos. Ocontactou as autoridades para esclarecer esta situação, mas não obteve resposta.Depois do acidente, que teve lugar ao final da manhã, o trânsito esteve condicionado durante algumas horas. Além dos Bombeiros de Ílhavo e da GNR, foi ao local uma viatura do INEM e outra da empresa concessionária da A25.

O que achou desta notícia?







84.6% Muito insatisfeito

84.6% 7.7%

7.7%



7.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







84.6% Muito insatisfeito

84.6% 7.7%

7.7%



7.7% Muito satisfeito Outras 13 pessoas também já deram o seu contributo pub

Uma colisão entre dois carros na A25, no sentido Barra-Aveiro, no nó de Riopesca, causou ontem a morte a um homem com cerca de 80 anos. Deste acidente resultaram ainda dois feridos – um casal de 72 e 73 anos – transportados para o Hospital de Aveiro.O carro do casal terá embatido na traseira do Opel cinzento onde seguia a vítima mortal. Seguiu-se o despiste e capotamento desse veículo."Quando chegámos, a mulher já estava fora da viatura. Os dois homens estavam encarcerados. O carro em que seguia o idoso que acabou por morrer teve uma fuga de combustível e a operação foi mais complicada devido ao risco de explosão", disse aoAntónio Cruz, chefe dos bombeiros de Ílhavo.