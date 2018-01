Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre eletrocutado em estação elétrica

Vítima teria entre 40 a 50 anos e foi encontrada no interior do espaço da EDP, em Torres Vedras.

10:02

Um homem com cerca de 40 ou 50 anos morreu eletrocutado esta madrugada, em Torres Vedras.



A vítima foi encontrada no interior de uma estação elétrica da EDP.



Segundo apurou o CM, o alerta foi dado às 06h50.



No local estiveram elementos dos Bombeiros de Torres Vedras, GNR e INEM.



O óbito foi confirmado no local.



As autoridades investigam o caso, uma vez que o homem não está identificado e não teria autorização para se encontrar na estação elétrica, o que poderá indicar que forçou a entrada no local.