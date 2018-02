Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente com trator em Pombal

Máquina que trabalhava em zona de pinhal capotou em zona muito inclinada.

Um homem que trabalhava com um trator numa zona de pinhal morreu este sábado em Casal da Rola, no concelho de Pombal.



O acidente aconteceu por volta das 16h00, quando o veículo capotou numa zona de grande inclinação. a vítima teria cerca de 60 anos.



O homem ficou encarcerado debaixo da máquina e não resistiu aos ferimentos. Quando chegaram os meios de socorro, já não apresentava sinais de vida.



Estiveram no local os bombeiros de Pombal e a VMER da Figueira da Foz.