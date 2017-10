Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente com três carros na A2

Condutor que embateu contra outra viatura sofreu ferimentos ligeiros.

11:04

Um acidente na A2 fez um morto, esta terça-feira. O sinistro aconteceu no sentido norte-sul desta autoestrada, ao km 12,7, perto da àrea de serviço do Seixal.



Segundo apurou o CM, o alerta foi dado às 06h08.



No acidente estiveram envolvidas três viaturas. A primeira delas embateu com violência na traseira de outra. O condutor da viatura que sofreu o embate acabou por morrer. A vítima era do sexo masculino e tinha 38 anos.



Já o condutor que causou o embate sofreu apenas ferimentos ligeiros.



A A2 esteve cortada no sentido norte-sul durante uma hora.