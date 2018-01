Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente de trabalho numa pedreira

Vítima foi atropelada por uma máquina industrial, em Penafiel.

12:49

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira na sequência de um acidente de trabalho numa pedreira em Marecos, em Penafiel, distrito do Porto.



Ao que o CM pôde apurar, o homem foi atropelado por uma máquina industrial. O alerta para o acidente foi dado às 10h36.



No local estiveram equipas do INEM e os Bombeiros Voluntários de Penafiel.



Em atualização