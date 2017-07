Homem morre em acidente de viação em Leiria

Cadáver teve de ser desencarcerado.

08.07.17

pub

Um homem na casa dos 30 anos morreu este sábado no concelho de Leiria vítima de acidente de viação na Estrada Nacional 593, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.Segundo a mesma fonte, tratou-se de um despiste de uma viatura ligeira na localidade de Chaínça, ocorrida cerca das 11h20.O óbito do condutor, que era o único ocupante da viatura, foi declarado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria.No local estiveram ainda dez bombeiros das corporações de Leiria e Fátima, apoiados por quatro viaturas.