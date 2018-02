Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em capotamento de trator em Carrazeda de Ansiães

Vítima mortal, de 67 anos, ficou encarcerado na viatura.

14:49

Um homem de 67 anos morreu na sequência de um acidente de trator, em Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança.



A vítima, que conduzia o veículo, terá perdido o controlo da mesma, acabando por capotar na berma da estrada onde seguia. O homem ficou encarcerado, e apesar de ainda ter sido socorrido no local, acabou por perder a vida. O óbito foi declarado no local.



Este é o segundo acidente com tratores naquele distrito em apenas dois dias.