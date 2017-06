Homem morre em colisão com camião em Valongo

Um condutor, de 55 anos, morreu na sequência de uma colisão, cerca das 11h00, com um camião na A41, em Campo Valongo, Valongo, Porto.

O condutor do camião, com 57 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi hospitalizado.

O camião circulava em marcha lenta,na faixa da esquerda, em limpeza da faixa separadora quando o carro colidiu na traseira.

A GNR do Porto e uma equipa médica do INEM Porto, Hospital de S. João, estão no local.

O trânsito está cortado no sentido Sandim-Valongo há cerca de uma hora.

