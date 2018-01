Motocilcista morre em colisão em Barcelos

Vítima tinha 40 anos.

Por Fátima Vilaça | 14:33

Um homem de 40 anos morreu, ao início desta tarde, numa colisão entre uma moto e um carro em Negreiros, Barcelos.



O acidente ocorreu por volta das 12h00 quando os dois veículos de frente chocaram com extrema violência, tanto que a moto ficou destruída e o carro capotou.



No local estiveram os Bombeiros de Viatodos, elementos da Cruz Vermelha de Macieira de Rates e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Vila Nova de Famalicão, com oito elementos e quatro viaturas.



Foi também mobilizada uma equipa de psicólogos do INEM para acompanhar a família da vítima mortal.





