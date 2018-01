Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em colisão na EN262

As causas do acidente em Odemira são ainda desconhecidas.

08:51

Um homem de 65 anos morreu esta quinta-feira vítima da colisão entre o quadriciclo que conduzia e um veículo ligeiro, na EN262, junto a Fornalhas Velhas, no concelho de Odemira.



Os dois ocupantes do automóvel sofreram ferimentos ligeiros.



As causas do acidente são ainda desconhecidas.



No socorro participaram 17 operacionais dos bombeiros e GNR.