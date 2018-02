Vítima era o único ocupante da viatura.

17:51

Um homem de 45 anos morreu, na tarde desta segunda-feira, na sequência de um despiste do carro em que seguia contra uma árvore, na Estrada Nacional 4, em Alcochete.



O óbito foi declarado ainda no local. Esta vítima era o único ocupante da viatura, tendo havido a necessidade de ser desencarcerada.

O acidente ocorreu às 16h21, junto à fábrica das cenouras, que liga Pegões ao Passil.

A estrada foi cortada para que pudessem decorrer as operações de socorro.



No local estiveram os bombeiros de Alcochete, GNR da zona, e ainda a VMER do Barreiro, num total de 13 elementos apoiados por cinco viaturas.



O corpo deverá ser transportado para a morgue do Hospital do Barreiro.