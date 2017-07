Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em despiste de motociclo na Maia

GNR esteve no local.

Por Lusa | 01:41

Um homem morreu num despiste de um motociclo na Estrada Nacional 14 (EN14), na localidade de Castêlo da Maia, no concelho da Maia, no Porto, disse esta quinta-feira, pelas 01h30, à Lusa a GNR, indicando que o trânsito circula condicionado.



O despiste do motociclo ocorreu cerca das 23h30 de quarta-feira, indicou a GNR, referindo que o acidente não envolveu mais viaturas.