Homem morre em despiste de trator em Vinhais

Um homem, de 65 anos, morreu na manhã deste sábado em Celas, Vinhais, na sequência do despiste de um trator.A vítima era conhecida por ter epilepsia e sofria frequentemente de convulsões, o que poderá estar na origem do acidente.De acordo com a imprensa nacional, a vítima despistou-se com o veículo agricola e andou cerca de 100 metros desgovernado, emabtendo em várias vedações, até cair de uma altura de cerca de 100 metros.