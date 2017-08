Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em despiste em Vila do Conde

Condutor de 31 anos perdeu o controlo da viatura na Estrada Nacional 206.

11:24

Um homem de 31 anos morreu esta quarta-feira ao despistar-se durante a madrugada em Rio Mau, Vila do Conde



O acidente aconteceu numa curva da Estrada Nacional 206, por volta das 6h00.



Estiveram no local os bombeiros da Cruz Vermelha de Macieira de Rates e dos Bombeiros de Vila do Conde, mas o homem acabou por morrer no local do acidente.



Ao que o CM apurou, a vítima residia em Vila Nova de Famalicão.