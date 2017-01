Homem morre em despiste na A29 em Vila nova de Gaia

Estão em operação elementos dos Bombeiros da Aguda e da GNR.



Estão no local 16 homens, apoiados por duas viaturas. A via está cortada na zona do acidente, no sentido Sul-Norte.

Um homem morreu esta sábado no despiste do automóvel que conduzia na A29, na zona de Arcozelo, Vila Nova de Gaia. O acidente aconteceu ao quilómetro 44, no sentido Aveiro- PortoA vítima tem cerca de 60 anos e não resistiu aos ferimentos causados pelo embate.De acordo com o site da Proteção Civil, o alerta chegou às autoridades por volta das 13h41. Os bombeiros depararam-se com o condutor ainda vivo, mas a vítima acabou por morrer no local.