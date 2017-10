Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em fogo numa casa de Albergaria-a-Velha

Vítima tinha cerca de 60 anos e vivia sozinho.

02.10.17

Um homem morreu esta segunda-feira em Sobreiro, Albergaria-a-Velha, na sequência de um incêndio que aconteceu na sua casa.



A vítima, de cerca de 60 anos, estava no seu quarto quando, por razões ainda não conhecidas, a casa se incendiou.



Os bombeiros foram alertados por volta das 9h00. As chamas foram rapidamente apagadas, mas os operacionais encontraram a vítima já sem vida.



Vizinhos contam que o homem teria problemas de mobilidade. Vivia sozinho e terá sido um familiar que deu conta do fogo.