Homem morre em incêndio em barraca

Os soldados da paz ainda tentaram salvar o homem mas o combate às chamas foi dificultado pelo lixo que rodeava a casa e as bilhas de gás que se encontravam no local. As chamas acabariam por ser extintas pelas quatro da madrugada.No local estiveram elementos da PSP, mas não há quaisquer indícios de crime.Tudo indica que o homem, um emigrante angolano que vivia há já três anos numa habitação abarracada naquele espaço, terá acendido uma braseira para se aquecer, algo que costumava fazer nas noites frias de Inverno, dando origem ao incêndio.