Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em incêndio em Vila Nova de Famalicão

Fogo deflagrou em anexo com lenha, na vila de Joane.

12:21

Uma pessoa morreu num incêndio num anexo de uma habitação, esta manha, em Joane, Vila Nova de Famalicão, adiantou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Famalicão.



Segundo a fonte, o alerta foi dado às 10h50.



"Quando chegámos ao local já nos deparamos com um cadáver mas são se sabe ainda as circunstâncias do incêndio nem da morte", referiu a fonte.



Às 12h30, a página da Proteção Civil indicava que o sinistro estava em resolução e referia uma mobilização para o local de 11 efetivos, apoiados por quatro viaturas.