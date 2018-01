Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em passagem de nível em Vila Franca de Xira

Linha do Norte encontra-se interrompida no sentido norte-sul.

16:03

Um homem foi este domingo atropelado mortalmente numa passagem de nível em Vila Franca de Xira, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do distrito de Lisboa.



O acidente ocorreu às 14h23 na passagem de nível da linha ferroviária do Norte de acesso ao cais de Vila Franca de Xira, que se encontrava fechada para a passagem de uma composição.



O CDOS de Lisboa referiu apenas que a vítima é do sexo masculino, sem indicar a idade.



A circulação na Linha do Norte encontra-se interrompida no sentido norte-sul, segundo o CDOS.