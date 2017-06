Homem morre em piscina de resort em Almancil

É um local muito procurado por turistas estrangeiros.









O resort Dunas Douradas fica junto à praia conhecida pelo mesmo nome, na freguesia de Almancil, concelho de Loulé.É um local muito procurado por turistas estrangeiros.

Um homem de cerca de 80 anos morreu esta quinta-feira na piscina do empreendimento Dunas Douradas Beach Club, junto a Vale do Lobo, no concelho de Loulé.O alerta foi dado por volta das 14h00.Estiveram no local meios de socorro do INEM e dos Bombeiros Municipais de Loulé, mas o óbito terá sido declarado no local.