Homem morre em queimada

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR esteve no local, mas as circunstâncias em que tudo aconteceu vão ser investigadas pela PJ de Vila Real, que esteve no local a recolher vestígios. Contudo, os elementos disponíveis afastam as suspeitas de crime. O corpo foi removido para o gabinete médico-legal do Hospital de Viseu para ser autopsiado.



A população ficou em choque. "É uma notícia muito triste", referiu uma familiar que pediu para não ser identificada.



O fogo alastrou à floresta e obrigou à mobilização de 31 operacionais de várias corporações do distrito de Viseu. O incêndio foi dado como dominado pelas 17h00, depois de consumir uma zona de pinhal e eucaliptal.O Núcleo de Investigação Criminal da GNR esteve no local, mas as circunstâncias em que tudo aconteceu vão ser investigadas pela PJ de Vila Real, que esteve no local a recolher vestígios. Contudo, os elementos disponíveis afastam as suspeitas de crime. O corpo foi removido para o gabinete médico-legal do Hospital de Viseu para ser autopsiado.A população ficou em choque. "É uma notícia muito triste", referiu uma familiar que pediu para não ser identificada.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um homem de 68 anos foi ontem encontrado carbonizado num incêndio em Tabosa da Cunha, no concelho de Sernancelhe. Plácido Afonso Santos, a vítima, estaria a fazer uma queimada num terreno florestal e foi apanhado pelas chamas.O alerta chegou aos bombeiros voluntários de Sernancelhe pelas 15h00 e dava conta apenas de um incêndio florestal. Só quando os operacionais chegaram ao local para combater o fogo é que se aperceberam do corpo do homem. "Vínhamos para combater o incêndio e deparámo-nos com um homem carbonizado", explicou Emanuel Azevedo, segundo comandante dos bombeiros.Plácido Afonso Santos, que morava na localidade, estaria a fazer uma queimada que se descontrolou e não conseguiu escapar às chamas.