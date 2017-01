Homem morre esmagado ao lado da filha

Veja o resgate de uma das vítimas do acidente em Salvaterra de Magos





"Saí do carro e fui ter com o motorista. Nem se tinha apercebido que estava um carro debaixo do camião. Ficou aflito e perturbado. Logo a seguir aproximei-me do carro e ouvi uma voz. Disse: ‘Estamos vivos.’

Jaquelino Casanova, de 50 anos, saiu de casa para ir levar a filha de 19 anos à escola, ontem de manhã. Mas o percurso que faziam diariamente foi brutalmente interrompido quando o carro em que seguiam se cruzou com um camião carregado com estilha – casca de pinheiro moída – na EN118, na aldeia de Paul de Magos, entre Salvaterra de Magos e Marinhais. Numa reta, o atrelado do pesado ficou descontrolado e atravessou-se na faixa de rodagem. Só parou quando tombou sobre o Citroën em que seguiam pai e filha. Jaquelino Casanova morreu; a filha ficou ferida.O acidente ocorreu num dia marcado pelo mau tempo, em que ocorreram muitos outros desastres. Na EN118, pai e filha ficaram encarcerados sob toneladas de carga durante mais de duas horas. Foi necessário recorrer a maquinaria pesada para conseguir resgatar as duas vítimas do interior do veículo.A jovem de 19 anos, que esteve sempre consciente e a falar com as equipas de socorro, foi a primeira a ser retirada da viatura. Sobreviveu com ferimentos ligeiros. O mesmo não sucedeu com o pai. Jaquelino, que trabalhava como motorista, não resistiu aos ferimentos. O corpo foi retirado do carro já perto das 13h00 e levado para a morgue.Uma testemunha garantiu ao CM que na origem do acidente esteve o facto de o camionista ter "posto o pé no travão", o que fez com que o atrelado ficasse fora de controlo. "Foram eles, mas podia ter sido eu, que vinha logo atrás. O camião vinha em sentido contrário e de repente a galera atravessou-se na estrada. O motorista ainda tentou controlar, mas acabou por tombar e ficar atravessado na estrada, mesmo em cima do carro", contou Custódio Coelho.