Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre esmagado por trator que conduzia em Guimarães

Vítima, com cerca de 50 anos, foi assistida mas acabou por morrer no local.

18:45

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta terça-feira esmagado pelo trator que conduzia em Briteiros, Guimarães, informou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Braga.



Segundo a fonte, o acidente registou-se perto das 15h00, na EN309 e traduziu-se no despiste do trator.



"O condutor ficou debaixo do veículo e o óbito foi declarado no local", acrescentou.



Para o local, foram mobilizados dez operacionais dos Bombeiro Voluntários das Taipas, apoiados por três veículos, além de uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).



A GNR tomou conta da ocorrência.