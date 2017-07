Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedrógão conta com mais uma vítima

Família diz que é mais uma vítima indireta. João Francisco foi sepultado dia 21.

Por Isabel Jordão | 01:30

Um homem de 72 anos, que morava numa das aldeias afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande, morreu três dias depois do início das chamas. A família quer que João Francisco seja considerado mais uma vítima indireta da tragédia, por ter estado exposto a altas temperaturas, ao fumo intenso e fortes emoções. A lista oficial de 64 vítimas mortais pode assim vir a ser aumentada. Há ainda mais duas mortes em investigação: Alzira Costa, atropelada ao fugir das chamas; e José Tomás, com problemas respiratórios e de hipotensão, agravados pelo fumo e calor.



As chamas rodearam por mais de uma vez a aldeia de Chãos de Cima, a dois quilómetros de Figueiró dos Vinhos. Arderam as hortas em redor das casas, bem como a mancha florestal, para desalento dos moradores, que ficaram entregues a si próprios, já que as estradas de acesso à povoação estavam interrompidas. João Francisco viu as chamas reduzirem tudo a cinzas. Ao terceiro dia, faltaram-lhe as forças, após um passeio pela aldeia com a mulher.



"Quando chegaram a casa, ele ficou sentado ao fundo das escadas, nos degraus, pois sentia-se cansado, e alguns instantes depois foi encontrado desmaiado", contou ontem ao CM um familiar, que pediu para não ser identificado. Foi pedido socorro e realizadas manobras de reanimação, mas o homem não resistiu e a morte foi confirmada no local. Morreu no dia 20 e foi sepultado no dia seguinte.



"Estive com ele dia 19 e estava bem, mas muito abalado com o incêndio que tinha cercado a casa e levado a maioria dos pinhais e algumas hortas, incluindo do lado de baixo de casa", contou o familiar, que não tem dúvidas que João Francisco é mais uma vítima indireta do incêndio: "Morreu na sequência das fortes emoções, ao fumo e às temperaturas a que esteve exposto", afirmou.



Segundo a família, "tinha problemas de visão e de coração" - era portador de pacemaker -, fazendo uma "vida normal e sem limitações".



Reconstrução das casas continua lenta

O Governo garante que a recuperação das habitações totalmente destruídas pelo fogo já começou. No terreno, os trabalhos não são visíveis. Alguns moradores acreditam que as obras estejam para breve. Quem tem seguro já realiza obras assumidas pelas companhias.