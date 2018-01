Acidente aconteceu na Parede, Cascais.

20:10

Um homem morreu esta quinta-feira devido à inlação de fumos, na sequência de um incêndio que deflagrou na casa onde vivia. O caso aconteceu ao final do dia desta quinta-feira em Murtal, Parede, no concelho de Cascais.



No local estão os bombeiros da Paredes, o INEM e a PSP. Foi chamada ao local uma equipa da PJ, que vai investigar o caso.