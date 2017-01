Homem morre intoxicado por monóxido de carbono

O alerta foi dado por familiares e vizinhos cerca das 13h30.



Para o local foram acionadas duas ambulâncias da corporação de Vila Pouca de Aguiar, a VMER e a GNR, que tomou conta da ocorrência.



Um homem de 55 anos morreu esta quarta-feira e uma mulher ficou em estado grave suspeitando-se de uma intoxicação por monóxido de carbono em Telões, Vila Pouca de Aguiar, disse fonte dos bombeiros.A comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, Diana Silva, disse à agência Lusa que o óbito do homem de 55 anos foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real.A responsável disse ainda que uma mulher, de cerca de 80 anos e mãe da vítima mortal, foi transportada para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.