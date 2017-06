Homem morre na ilha do Farol

Nas operações de resgate e de auxílio à vítima, estiveram envolvidos elementos da Capitania de Olhão, da Cruz Vermelha, do Instituto Nacional de Emergência Médica, do Instituto de Socorros a Náufragos e da Polícia Marítima.

Um homem morreu este domingo à tarde, afogado numa zona não vigiada da ilha do Farol, em Olhão, no Algarve, quando, supostamente, tentava ir buscar uma embarcação à deriva no mar, disse à agência Lusa fonte da Marinha.De acordo com o comandante da Zona Marítima do Sul, Cortes Lopes, o homem, com cerca de 50 anos, encontrava-se numa zona não vigiada a leste do molhe da praia, na ilha do Farol.Cortes Lopes indicou que, segundo testemunhas, o homem ter-se-á afogado quando tentava ir buscar uma embarcação que supostamente terá visto à deriva no mar.