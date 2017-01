Dois homens trocaram agressões com arma branca após discussão

Dois homens envolveram-se na madrugada neste domingo numa discussão que resultou na morte de um deles, em Oliveira do Bairro. Os dois são de nacionalidade bielorussa e ter-se-ão envolvido numa discussão que depois evoluiu para um troca de agressões com armas brancas.

Um dos homens, que tal como o compatriota terá entre 40 a 50 anos, morreu no local, em consequência dos ferimentos. O autor do crime foi detido pela GNR no local, sem ter oferecido resistência.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito