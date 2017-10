Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem nega em tribunal ter morto gata

Duas vizinhas do suspeito colocam-no no local do crime.

O homem de 66 anos que começou ontem a ser julgado em Coimbra, acusado de ter morto uma gata, diz-se inocente, alegando que estava a trabalhar no dia do crime.



O animal, de nome ‘Camila’, terá sido estrangulado a 23 de junho de 2016, sendo encontrado depois pendurado com um fio de nylon preso a um pau no logradouro do prédio onde o suspeito vive. A gata pertencia aos vizinhos do lado.



"Não matei. Então eu ia fazer uma coisas dessas a um animal? Tinha que estar doido ou maluco", disse em tribunal.



