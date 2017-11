Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que ameaçou ex-companheira com arma detido em Felgueiras

GNR apreendeu quatro caçadeiras, três outras armas de fogo, 630 munições e cartuchos de vários calibres.

A GNR deteve em Felgueiras um homem de 61 anos por atos de violência doméstica, depois de o suspeito ter ameaçado de morte a ex-companheira com arma de fogo, anunciou esta terça-feira a autoridade policial.



Segundo aquela informação, foi emitido um mandado para uma busca domiciliária e outra à viatura do suspeito.



Os militares da GNR apreenderam, nessa operação, quatro caçadeiras, três outras armas de fogo, 630 munições e cartuchos de vários calibres.



O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Marco de Canaveses, tendo ficado, como medida de coação, obrigado a manter-se afastado da residência e proibido de contactos com a vítima.