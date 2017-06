Homem que asfixiou prostituta condenado a 13 anos de prisão

Homem é acusado da morte de prostituta





Miguel Martins voltou a repetir aos juízes do Tribunal de Guimarães que quando saiu do quarto, na madrugada de 4 de março do ano passado, Poliana Ribeiro estava viva. Referiu ainda que gostava da brasileira e que a apoiava financeiramente.



Segundo a acusação, Miguel Martins estrangulou Poliana Ribeiro e asfixiou-a com uma almofada até à morte, por esta lhe ter dito que queria terminar a relação que mantinham. A leitura do acórdão é dia 26.



"A perícia feita ao corpo da vítima foi simplex e isso é inaceitável. A médica legista admitiu aqui que a morte pode ter tido causa natural, mas não foram feitas perícias nesse sentido", atirou o advogado durante as alegações finais que aconteceram na sexta-feira passada.Miguel Martins voltou a repetir aos juízes do Tribunal de Guimarães que quando saiu do quarto, na madrugada de 4 de março do ano passado, Poliana Ribeiro estava viva. Referiu ainda que gostava da brasileira e que a apoiava financeiramente.Segundo a acusação, Miguel Martins estrangulou Poliana Ribeiro e asfixiou-a com uma almofada até à morte, por esta lhe ter dito que queria terminar a relação que mantinham. A leitura do acórdão é dia 26.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Miguel Martins, de 36 anos, acusado pela morte de uma prostituta com quem mantinha uma relação amorosa foi condenado a 13 anos de prisão no tribunal de Guimarães.Miguel Martins negou sempre ter cometido o crime e na última sessão do julgamento voltou a afirmar que "amava" a brasileira com quem partilhava quarto numa pensão localizada no centro da cidade de Guimarães.O advogado de defesa do arguido levantou dúvidas sobre as causas da morte de Poliana Ribeiro, de 34 anos, encontrada no chão do quarto da pensão. Lima Martins alegou que, apesar da ausência de lesões visíveis e dos problemas de saúde da vítima, a autópsia não equacionou sequer a hipótese de morte natural.