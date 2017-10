Homem que atropelou mortalmente adepto do Sporting acusado de homicídio qualificado

na forma tentada, participação em rixa, dano com violência e omissão de auxílio.



O acusado continua portanto em prisão preventiva, situação em que se apresenta desde o dia 29 de abril.



Luís Pina, de 35 anos, que atropelou mortalmente o adepto do Sporting Marco Ficini, foi acusado esta segunda-feira de homicídio qualificado

Além de Luís Pina, o MP requereu o julgamento, em tribunal colectivo, de mais 21 arguidos, pela prática dos mesmos crimes.

A rixa começou na madrugada de 24 de abril, dia de jogo entre o Sporting e o Benfica, nas imediações do Estádio de José de Alvalade e a Rua Padre Cruz, quando adeptos de ambos os clubes entraram em confronto.



Momentos depois, as perseguições continuaram junto ao estádio da Luz onde Luís Pina embateu com o seu veículo e passou por cima do corpo de Marco Ficini, provocando-lhe lesões que foram causa directa e necessária da sua morte, tendo abandonado o local sem lhe prestar qualquer auxílio.

Marco Ficini, que pertencia à claque da Fiorentina 'O Club Settebello' era adepto do Sporting e estava em Portugal para assistir ao jogo Sporting-Benfica.O suspeito, Luís Pina, de 35 anos e com ligações à claque do Benfica 'No Name Boys', entregou-se à Polícia Judiciária passado alguns dias depois do crime e assumiu ser o condutor do automóvel que atropelou a vítima.