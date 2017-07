Homem que baleou duas pessoas em Vila Nova de Gaia fica em preventiva

Suspeito, de 55 anos, tinha antecedentes criminais.

Por Aureliana Gomes | 12.07.17

O homem que baleou, na terça-feira de manhã, duas pessoas, em Vila Nova de Gaia, vai ficar em prisão preventiva.



O suspeito, um homem de 55 anos e com antecedentes criminais, atirou numa mulher, de 62 anos, no parque de estacionamento de um hipermercado, em Rechousa, Gaia, e depois num funcionário da Junta de Freguesia de Pedroso.



Foi detido pela Polícia Judiciária horas depois e presente, na terça-feira, ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Depois de ser ouvido pelo juiz de instrução durante toda a tarde foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

As vítimas do atirador foram assistidas nos locais dos assaltos e transportadas ao Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.