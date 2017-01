Homem que esfaqueou outro condenado a pena suspensa

Além da pena de prisão, o agressor terá de pagar à vítima cerca de dez mil euros.



O arguido foi assim condenado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada, na pena de três anos e meio de prisão, suspensa na sua execução por igual período.Além da pena de prisão, o agressor terá de pagar à vítima cerca de dez mil euros.Para a suspensão da execução da pena de prisão, o tribunal valorou a juventude do arguido, que tinha apenas 20 anos à data da prática dos factos, a ausência de antecedentes criminais também à data da prática dos factos, a inserção laboral e a circunstância de não lhe serem conhecidos outros episódios violentos, refere o acórdão datado de 20 de dezembro de 2016.

O Tribunal de Aveiro condenou a três anos e meio de prisão, com pena suspensa, um homem que esfaqueou outro em Águeda, informou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.De acordo com uma nota publicada na página oficial da PGD do Porto na Internet, os factos ocorreram no dia 02 de agosto de 2015, no decurso de uma contenda física com a vítima, nas traseiras de um bar.O coletivo de juízes deu como provado que o arguido munido de um objeto perfurante desferiu dois golpes na vítima, na região lateral direita do tronco, provocando-lhe duas feridas.