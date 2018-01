Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que matou a mulher condenado a 20 anos de prisão

Vítima foi abatida a tiro em plena rua, em Macedo de Cavaleiros.

Por Lusa | 18:03

Alberto Alves homem que estava acusado de matar a tiro a mulher, há um ano, numa rua de Macedo de Cavaleiros, foi esta quinta-feira condenado a 20 anos e meio de prisão, com o tribunal a dar "muita atenção" ao flagelo da violência doméstica.



O juiz que leu a sentença recordou que, em 2016 morreram duas mulheres por mês, em Portugal para enfatizar que a violência doméstica "é um flagelo social para o qual o tribunal tem de tomar muita atenção".



O acusado foi condenado a uma pena única de 20 anos e seis meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado agravado, violência doméstica e detenção de arma proibida e a pagar uma indemnização às duas filhas superior a 100 mil euros.



O indivíduo, de 60 anos, confessou o crime de homicídio e o tribunal deu como provado que efetuou dois disparos contra a vítima, Cândida Alves, atingindo-a numa mão e, mortalmente, na cabeça.



A sentença fala de "frieza" e lembra que já tinham sido apreendidas a este homem oito armas, meses antes do homicídio.



O agora condenado está detido, em prisão preventiva, desde a altura do crime, que ocorreu ao início da noite de 13 de janeiro de 2017, quando a mulher, de 55 anos, saiu do trabalho em direção a casa e foi baleada.



A mulher do arguido foi encontrada sem vida, na rua, junto a uma rotunda, atingida com dois tiros de caçadeira.



As autoridades terão sido alertadas por vizinhos e o marido apontado imediatamente como suspeito, tendo abandonado o local do crime.



O indivíduo barricou-se numa garagem junto ao apartamento onde vivia e ter-se-á automutilado com uma machada, acabando por ser detido pela GNR.



O casal estaria em processo de divórcio devido a violência doméstica, alegadamente praticada pelo indivíduo contra a mulher.



A situação de violência doméstica já estava referenciada pelas autoridades que, pouco tempo antes do homicídio, tinham apreendido armas ao alegado homicida.