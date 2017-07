Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que salvou menor do mar sai do coma

Frederic, de 39 anos, estava a gozar férias em Portugal.

Por P.J.D. | 08:50

Frederic Yard, o homem de nacionalidade francesa que foi resgatado do mar da praia Velha, em Cortegaça, Ovar, depois de ter estado submerso durante cerca de 10 minutos, ao tentar salvar uma menina, no dia 17, já acordou do coma e abandonou, na segunda-feira, o Hospital de Santa Maria da Feira.



Assinou um termo de responsabilidade para poder obter a alta médica.



O homem, de 39 anos, estava a gozar férias em Portugal e ficou em dificuldades ao tentar socorrer uma criança de 8 anos, sua familiar, que tinha sido arrastada pela corrente marítima.



Foi resgatado por nadadores-salvadores e hospitalizado em estado considerado grave. Esteve em coma induzido durante três dias e internado nos Cuidados Intensivos do Hospital de Santa Maria da Feira.